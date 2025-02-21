Ahmet Çakar Okan Buruk'a sert sözler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Toplam 6-3'lük skor ile Avrupa'ya veda etti.

Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar "Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Edirne’nin dışındaki herhangi bir takımla oynadığında Okan Buruk iflas, Okan Buruk diye biri yok.

Okan Buruk halen defans sistemini oturtamadı.

Bu takım 3'lü mü, 4'lü mü oynuyor? Sen Fenerbahçe karşısında böyle oynarsan çok büyük sıkıntı yaşarsın. Galatasaraylı futbolcular ter atmaya gelmişler. Şimdi ne yapacaksın? O Polonyalıyı (Frankowski) sağ bek, sol beke de Eren Elmalı'yı koyacaksın.

"REZİL RÜSVA ETTİNİZ GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLUNU"

2 sene üst üste şampiyon olan takım, Hollanda Ligi'nin 5.olan takımından iki maçta 6 gol yiyemez. Bunun en büyük sorumlusu Dursun Özbek değil, Okan Buruk'tur. Hadi ilk maç eksikler vardı, bir reaksiyon göster. O da yok. Galatasaray gibi büyük bir camia 2 senede bu kadar başarısız olamaz. Rezil rüsva ettiniz Galatasaray ve Türk futbolunu." ifadelerini kullandı.