İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike operasyonunda çok sayıda futbolcu, yönetici, hakem ve spor yorumcusu gözaltına alındı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile beraber, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük'ün yanı sıra Fenerbahçe'nin kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı da gözaltına alınan isimler arasında.

KALP SPAZMI NEDENİYLE ANJİYOYA ALINDI

Gözaltında olan Ahmet Çakar kendisini iyi hissetmediğini söylemiş. Ekipler Ahmet Çakar’ı tedbir amacıyla hastaneye kaldırmıştı. Çakar’ın hastaneye kaldırılma sebebi ise 'kalp krizi şüphesi' olarak iddia edilmişti.

Beyaz TV'deki programda Ahmet Çakar hakkında bilgi veren Ertem Şener, 'kalp krizi' olmadığının altını çizerek, 'bir kalp spazmı geçirdi' ifadelerini kullandı. Bugün ise Çakar'ın Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.