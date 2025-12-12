"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Çakar, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakar hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.
Basın mensupların sorularını yanıtlayan Çakar “Eşim de ay sonunda gelecek” dedi.
NE OLMUŞTU?
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı. Çakar, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alınmıştı.
Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı alınmıştı.