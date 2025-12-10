Futbol kamuoyunda gündem olan “bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

AHMET ÇAKAR TABURCU EDİLDİ

Burada anjiyo yapılan Çakar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verdi.

“Futbolda bahis” ve “şike” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada Ahmet Çakar’ın dosyası, sağlık sorunları nedeniyle farklı bir sürece girdi. Çakar’ın ilerleyen günlerde adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar’ın sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yakın arkadaşı Rasim Ozan Kütahyalı yapmıştı.

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın gözaltına alınmasının ardından yaşadığı sağlık sorunları kamuoyunda gündem olmuştu. Çakar’ın yakın dostu Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan sürece dair çarpıcı bilgileri şöyle paylamıştı:

Ahmet Çakar büyük bir kalp spazmı geçirdi. Sigaradan dolayı 2 damarı tıkanmış. Ameliyat kararı alındı. O arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararını kaldırdı. Çünkü sevenleri rahat ziyaret edebilsin öbür türlü prosedür gerekiyor. Ama tedavisi bitince polisler eşliğinde adliyeye götürülecek. Ben tutuksuz yargılanmasını temenni ediyorum. Şike, bahisten ziyade şüpheli para hareketleri üzerinde duruluyor.