Ahmet Çakar TFF'nin yalanladığı sahte hakem raporunu belgesiyle açıkladı

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Ceylan'ın ortalığı karıştıran iddiaları sonrası Ahmet Çakar'dan belgesiyle sahte rapor paylaşımı geldi.

Leyla Ceylan'ın Hakan Ceylan ve iki hakemin FIFA listesine girmek için sahte sağlık raporu düzenlediğini öne süren açıklamalarda bulunmuş peşi sıra Türkiye Futbol Federasyonu da bunun doğru olmadığı kaydederek resmi internet sitesinden raporları yayınlamıştı.

İŞTE ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI

İşte Alper Ulusoy'un sağlık raporları.

İki rapor arasında 4 ay fark olmasına rağmen protokol numaraları aynı.

Bu raporlarda tarih sahteciliği var.

Ulusoy,TFF ve Ege üniversitesi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.

(Unutulmasın ki bir tıp doktoruyum ve yıllarım böyle raporlarla geçti)

İŞTE O RAPOR:

TFF YALANLAMIŞTI

Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve Koray Gençerler'in FIFA'ya sahte sağlık raporu verdiği iddiasına cevap veren TFF; 3 hakemin 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken sağlık raporlarını aldığını belirterek, "Ancak söz konusu hakemler, ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece daha önce Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir.

Bu kota ilk defa eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. İlgili raporlar MHK'nın talebi üzerine alınarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır." açıklamasını yapmıştı.