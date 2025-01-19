Ahmet Çakar "Türk hakemlerinin suratlarına tükürüyorum!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar "Türk hakemlerinin suratlarına tükürüyorum!"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından yorumcu Ahmet Çakar hakeme tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Ahmet Çakar hakemlere tepki gösterdi. Çakar "Bu gece göründü ki Türk hakemleri rezildir. Buna en babası dahil! Türk hakemlerinin suratlarına tükürüyorum. Bu akşam Halil Umut Meler, en babasıydı bir numarası…Mourinho hoca moca değil!” dedi.

DZEKO'NUN YAPTIĞINDAN FARKI NE?

Ahmet Çakar Yusuf Barasi'nin gördüğü kırmızı kart için "Bu gece Adana Demirsporlu oyuncunun kırmızı kartı gördüğü pozisyonun geçen haftaki Dzeko'nun yaptığı hareketten farkı ne?" ifadeleri kullandı.

Son Haberler
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu