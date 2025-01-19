Ahmet Çakar "Türk hakemlerinin suratlarına tükürüyorum!"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Ahmet Çakar hakemlere tepki gösterdi. Çakar "Bu gece göründü ki Türk hakemleri rezildir. Buna en babası dahil! Türk hakemlerinin suratlarına tükürüyorum. Bu akşam Halil Umut Meler, en babasıydı bir numarası…Mourinho hoca moca değil!” dedi.

DZEKO'NUN YAPTIĞINDAN FARKI NE?

Ahmet Çakar Yusuf Barasi'nin gördüğü kırmızı kart için "Bu gece Adana Demirsporlu oyuncunun kırmızı kartı gördüğü pozisyonun geçen haftaki Dzeko'nun yaptığı hareketten farkı ne?" ifadeleri kullandı.