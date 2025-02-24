Ahmet Çakar "Vincic eyyamın kralını yaptı"

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Ahmet Çakar "Vincic eyyamın kralını yaptı"

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic'in yönetimini Ahmet Çakar değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem yönetti. Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

EYYAMIN KRALINI YAPTI

Maçta 7 sarı kart gösteren ve Fenerbahçe'nin attığı bir golü faul sebebiyle saymayan Vincic'in yönetimini Ahmet Çakar değerlendirdi. Çakar "Hakem takdir haklarını ufak ufak ufak Fenere kullandı. Galatasaray’ı da skor anlamında boğdurmadı. Eyyamın kralını yaptı" ifadelerini kullandı.

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