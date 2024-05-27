Ahmet Çakar viral oldu

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte şampiyonluğu 102 puanla Galatasaray kazanırken, Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu.

Ligin sona ermesiyle birlikte küme düşen takımlar da belli oldu.

Özellikle, küme düşen dört takımdan üçünün İstanbul'dan olması, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın dikkatinden kaçmadı.

Çakar, küme düşen takımlar hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddiasında, "Mehmet Büyükekşi'nin başkanlıktan ayrılması için imza atan takımlar ligden düştü" dedi.

Ahmet Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İSTANBUL’DAN 3 TAKIM DÜŞTÜ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkat çekti.

İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak Süper Lig’e veda etti.

17 - Ankaragücü 40

18 - Fatih Karagümrük 40

19 - Pendikspor 37

20 - İstanbulspor 16



