Ahmet Çakar'a Mehmet Büyükekşi engeli

18 Temmuz’da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimini kaybeden Mehmet Büyükekşi o günden itibaren sessizliğe gömüldü.

Büyükekşi’nin en büyük muhaliflerinden Ahmet Çakar’ın seçimden sonra eski TFF Başkanı ile yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜKEKŞİ ENGELLEMİŞ

Bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar seçimin ardından Mehmet Büyükekşi’ye iki hafta boyunca mesajlar gönderdiğini ve en sonunda Büyükekşi’nin kendisini engellediğini duyurdu.

Çakar yaptığı açıklamada, “Bu seçimi kaybetti sonra arkadaşlarla oturuyoruz filan eşimin dostumun resmini çekip Mehmet Büyükekşi sana selamları var arkadaşlarımın dedim. Nasılsın Mehmet’im dedim. Ben öyle küs kalmayı kavgalı sevmem. Önce birkaç defa böyle bir hafta 10 gün bunu 2-3 defa yaptım. Baktım bir şey yok çift çizgi çıkıyor görüyor yani, son bir daha yolladım tek tık engellemiş beni. Normal ama ben de olsam ben de engellerim” dedi.

"BYLOKCU" DEDİĞİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Ahmet Çakar geçtiğimiz sezon bir canlı yayın sırasında Mehmet Büyükekşi için, “Bylockcu” demiş ve Mehmet Büyükekşi’nin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın sonunda ‘Kamu görevlisine alanen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Çakar mahkeme kararıyla suçsuz bulunmuştu.