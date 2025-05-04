Ahmet Çakar'dan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mourinho'ya sert sözler

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Ahmet Çakar'dan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mourinho'ya sert sözler

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından sert sözler söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

"FENERBAHÇE'NİN ANASINI AĞLATTINIZ"

Maçın ardından konuşan Ahmet Çakar "Allah cezanı versin Mourinho. Allah belanı versin Mourinho. Ağlak desem ağlaklara ayıp olur adam değilsin desen adam olmayanlara ayıp olur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kazandığın derbi yok iyi oynattığın maç yok.

Sadece ağladın burun sıktın Galatasaray'a laf yetiştirdin. Sen adam değilsin Mourinho sen hoca da değilsin Mourinho. Ali Koç Acun Ilıcalı yüreğiniz yetiyorsa bu baskıya dayanabiliyorsanız Mourinho ile devam edin istifa etmeyin delikanlıysanız görelim. Fenerbahçe'nin anasını ağlattınız." ifadelerini kullandı.

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