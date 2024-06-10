Ahmet Çakar’dan bomba Aziz Yıldırım mesajı

Fenerbahçe'de dün başkanlık seçimi yapıldı.

Ali Koç 16 bin 464 oy alırken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

Böylece Ali Koç, Fenerbahçe'de 3. dönemini geçirecek.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan seçimin tamamlanması sonrası flaş bir paylaşım geldi.

''AZİZ YILDIRIM SEÇİMİ KAYBETTİ AMA...''

Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe tarihine geçtiğini vurgulayarak, ''Üniversite sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürürken, hayatta ise 1 DOĞRU tüm yanlışları götürür. Aziz Yıldırım belki bugün seçimi kaybetti ama gerçek bir EFSANE BAŞKAN olarak FENERBAHÇE tarihinde yerini aldı.'' ifadelerini kullandı.