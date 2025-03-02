Ahmet Çakar'dan Cuesta'nın penaltı pozisyonu yorumu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar pozisyonu yorumladı.

Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak önemli bir iki puan kaybetti. Maçın ardından pozisyonları değerlendiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar penaltı kararının hatalı olduğunu söyledi.

PENALTI %100 HATALI BİR KARAR

Çakar "Cuesta’nın penaltı pozisyonu %100 hatalı bir karar. Ama hakemi kararı şu an 3-3 bir puan aldı Galatasaray. Bitti. Önce Kasımpaşalı oyuncu Cuesta’yı çekiyor. Cuesta'da onu çekiyor. VAR'a gitmişsen bakacaksın VAR'da Cuesta'nın çekildiğini ve pozisyonunun bozulduğunu göreceksin. Buraya getirmişler bir tane vasıfsız Polonyalı VAR hakemini" ifadelerini kullandı.

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