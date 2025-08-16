Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar ilk yarıdaki pozisyonlar konusunda açıklama yaptı.

Çakar "Amrabat’ın Göztepeli oyuncuya hareketi net penaltı. Jhon Duran'ın rakibinin suratına vurduğu dirsek net kırmızı." derken "Fenerbahçe bugün hakemin kendi lehlerine çalışmasına rağmen 3 puan alamamıştır. Fenerbahçe kollanıyor, kollanmaya devam ediyor ona rağmen kazanamıyor. Galiba biz ülke olarak Fenerbahçe'nin kollanmadığı, şampiyonluğu hak ettiği bir sezonu izleyemeyeceğiz. Durum bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.