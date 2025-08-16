Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar ilk yarıdaki pozisyonlar konusunda açıklama yaptı.

Çakar "Amrabat’ın Göztepeli oyuncuya hareketi net penaltı. Jhon Duran'ın rakibinin suratına vurduğu dirsek net kırmızı." derken "Fenerbahçe bugün hakemin kendi lehlerine çalışmasına rağmen 3 puan alamamıştır. Fenerbahçe kollanıyor, kollanmaya devam ediyor ona rağmen kazanamıyor. Galiba biz ülke olarak Fenerbahçe'nin kollanmadığı, şampiyonluğu hak ettiği bir sezonu izleyemeyeceğiz. Durum bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Bursa'da peş peşe yangın
Bursa'da peş peşe yangın
Alanya'da sessiz gece
Alanya'da sessiz gece
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Ordu'da domuz saldırısı
Ordu'da domuz saldırısı
Altınordu Belediyesi tarihi bir yapıya daha hayat verdi
Altınordu Belediyesi tarihi bir yapıya daha hayat verdi