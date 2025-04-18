Ahmet Çakar'dan flaş Ankaragücü sözleri

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 39 puanda kalan sarı lacivertliler küme düşme tehlikesi yaşıyor. Maçın ardından Ahmet Çakar bu konuda bir paylaşım yaptı.

ÇAKAR'DAN UYARI

Ahmet Çakar "AnkaraGücü Ankaranın en büyük marka değeridir. Üzülerek görüyorum ki , Ankaragücü koşar adım 3. Lige doğru gidiyor. Yazık. Çok yazık. Ankaragücüne karşılıksız hizmet eden Mehmet Yiğiner , Osman Gazi Kandaş. Neredesiniz. Kaldırın Ankaragücünü düştüğü yerden." ifadelerini kullandı.