Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Slavko Vincic tepkisi

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Slavko Vincic tepkisi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ismi gündeme gelen Slavko Vincic'e tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir orta hakemin yöneteceğini açıkladı. Dev maçı yönetmek için ismi geçen Slovak hakem Slavko Vincic için Ahmet Çakar tepki dolu bir tweet attı.

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"BU İŞTE BİR PİSLİK VAR"

Ahmet Çakar "Uyuşturucu ve pedofili seks partisinde Bosna polisi tarafından gözaltına alınmış ve akabinde Balkan ve Orta Avrupa mafya problemlerini çözen avukat UEFA Başkanı Ceferin tarafından kurtarılmış Sloven hakem Vincic’in derbi yönetmesi ahlaksızlıktır, yetersizliktir ve sevgili kardeşim İbrahim Hacıosmanoğlu için büyük bir zuldür. Hani dünyaya 500 yıl hakim olmuş Türk çocukları yönetecekti? Hani sen olduğun sürece yabancı hakem gelmeyecekti? Sevmedim bu işi, bu işte bir pislik var."

GALATASARAY İSTEMİYOR

Ayrıca Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılar dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirdi.

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