Ahmet Çakar'dan Hadise'ye ağır sözler! Sinan Akçıl’ı ifşa etmişti

Ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim’in YouTube’daki programında özel hayatıyla ilgili çarğıcı açıklamalarda bulunmuştu. İsim vermeden eski ilişkisi hakkında konuşan Hadise, şunları söylemişti:

"KENDİSİNİN AYNADA ÇEKİLMİŞ AŞIRI FAZLA POZLARI ÇIKTI KARŞIMA"

"Bir kavga yaşandı, ben evi terk edip otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılma süreci başlamıştır ama kopamazsınız. O sırada telefonumu laptop ile şarj ediyordum. Bana telefonunu şarj etmemi söyledi, bilgisayara bağladım. 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı, evete bastım. Kendisinin aynada çekilmiş aşırı fazla pozları çıktı karşıma. Hiç yakışmıyor. Daha sonra bir video izledim ve 'İyi ki de izledim' dedim"

Hadise’nin bahsettiği kişinin 2009-2010 yılları arasında beraber olduğu eski sevgilisi Sinan Akçıl olduğu ortaya çıktı.

"ESKİ DEFTERLER ÇOKTAN KAPANMIŞTIR"

Hadise’nin gündem olan açıklamalarından sonra sessizliğini bozan Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" dedi.

"TERBİYESİZ, GÖRGÜSÜZ, VAROŞ, KEZBAN..."

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yaşanan olayla ı ilgili Hadise’yi eleştiri yağmuruna tuttu.Katıldığı bir YouTube kanalında konuşan Çakar, Hadise ile ilgili şunları söyledi:

“Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelece bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu hadiseyi yerinden zıplatacak şeyler olsun. Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. Kırbaççı gibi oldum en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti deseydi herkes ayağa kalkardı. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve kezban olduğunu anlamış oluyorum.”