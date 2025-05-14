Ahmet Çakar'dan hakem Cihan Aydın'a sert sözler

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

"SAVIC''İN KAFASINI YALAYIP YUTTUN"

Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar maçın hakemi Cihan Aydın'a sert sözlerle yüklendi. Çakar "Cihan Aydın, Türk hakemliğinin onurunu yerle bir etmiş adamsın. FB-Samsun maçında sana dokundu diye oyuncuya kırmızı verdin, şimdi sana kafa atan Savic’in kafasını yalayıp yuttun." ifadelerini kullandı.