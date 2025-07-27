Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler

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Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler

Eski hakem ve TV yorumcusu Ahmet Çakar Fenerbahçe medyasını ve Jose Mourinho'yu eleştirdi,

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürürken yorumcu Ahmet Çakar'dan eleştiriler geldi.

Çakar "Jose Mourinho’nun takımı Portekiz’e götürmesi hata. 40 derece anormal bir nem. Medyadaki bazı satılmış köpekler, Mourinho oyuncuları kırbaçlasa “Oyuncuları motive etmek için inanılmaz mistik güçle psikolojik şey yaratıyor.” derler. Mourinho oyunculara kakalarını yedirse “Mourinho’dan müthiş biyomedikal yaklaşım.” diyebilecek duruma geldiler. Sezon başı kampları Portekiz’de, Antalya’da olmaz…" ifadelerini kullandı.

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