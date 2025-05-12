Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler

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Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında sert sözler söyledi.

Süper Lig'in sonuna gelirken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın son 3 haftaya girerken 8 puan gerisinde kaldı. Sarı kırmızılı ekip bu hafta oynayacağı Kayserispor maçından bir puan alırsa şampiyon olacak.

"FENERBAHÇE TARİHİNE GELMİŞ EN BÜYÜK ZARARSIN"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Çakar "Bir tane ağlak, megaloman. Adam masaya bozuk paraları atıyor. Ve gece kulüplerinde eğlendiğini söylüyor. Mourinho, keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, sabahlara kadar şişe çevirseydin de, sabahlara kadar her türlü alemlere gitseydin de Fenerbahçe’yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın" ifadelerini kullandı.

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