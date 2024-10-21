Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya 'Tarlabaşı Pavyonu' göndermesi!

Fenerbahçe Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç bittikten sonra Samsunspor'dan övgüyle bahsetmişti. "Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım, iyi savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var’ diye konuştu.

Mourinho maç sonrası özellikle de sosyal medyada çok fazla eleştirildi. Maç sonrası yaptığı açıklamada "Çok şey söyleyebilirim” diye konuşan isim, direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik” diye konuşmuştu.

Spor yorumları ile dikkat çeken Ahmet Çakar Fenerbahçe Teknik Direktörünü sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray derbisi sonrasında da takım ile ilgili detay kulis bilgileri vermişti.

Maç sonrası teknik adamının ilk kez özel arabasıyla stattan ayrıldığını dile getirmişti. Çakar yaptığı yorumlarla dikkat çekerken Fenerbahçe ile ilgili yorumları da sıkça paylaşıldı.

Maç sonrası futbol yorum programlarında yoğun eleştiri alan Mourinho ile ilgili en sert eleştirilerden biri de Ahmet Çakar’dan geldi.

YouTube'da yayın yapan Bışar Özbey, Rasim Ozan Kütahyalı, Oktay Derelioğlu ve Ahmet Çakar’ın sunduğu Sözde Futbol programında Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu sert dille eleştirdi.

'GİT PORTEKİZE TORUN BESLE'

Ahmet Çakar yaptığı konuşmada “Mourinho denen şahıs artık emeklilikte yaşa takılanlardan statüsünde git Portekize torun besle” dedi.

Mourinho ile ilgili olarak ‘sen hoca moca değilsin’ diye konuşan Çakar, teknik adamına yönelik olarak “çıkarttığın 11 yanlış verdiğin taktik yanlış son 20 dakika takımı prangaladın geriye çekilmesine izin verdin, tıpkı Göztepe Fenerbahçe maçında sezon başında kaybedilen bir puan gibi kaybedilen bir puan kaybettin” yorumunu yaptı.

'SEN ADAM DEĞİLSİN DİYEMEM...'

‘Sen adam değilsin diyemem terbiyesizlik yapmış olurum’ şeklinde değerlendirme yapan Ahmet Çakar, ‘ama sen artık hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın tıpkı yıllar önce Maksim Gazinosu'ndaki pop star en büyük starken şuan yavaş yavaş Tarlabaşı pavyonlarına doğru ilerliyorsunuz” diye konuştu.