Ahmet Çakar'dan Mert Hakan Yandaş'a "Malenka penaltısı"

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Ahmet Çakar'dan Mert Hakan Yandaş'a "Malenka penaltısı"

Rangers karşısında penaltılarla elenen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kaçırdığı penaltı ile gündem olurken Ahmet Çakar olayı değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers'a konuk oldu. Sarı lacivertliler penaltılara giden karşılaşmayı 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Maçın 5. penaltısını kullanan Mert Hakan Yandaş'ın topu dışarı atması gündeme oturdu. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Yandaş'ın penaltısına yeni bir isim verdiğini söyledi.

"MALENKA PENALTISI"

Ahmet Çakar "Penaltı vuruşları ile ilgili Panenka vardı. Rangers maçı sonrası Dünya futbol literatürüne yeni bir penaltı vuruşu eklendi “MALENKA” Panenka bir Çek oyuncuydu. Yeni bir kelime literatüre girdi MALENKA. Yukardan kaçan şutlara öyle diyecekler." ifadelerini kullandı.

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