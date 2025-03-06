Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya alaycı sözler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Maçı değerlendiren Ahmet Çakar Mourinho'yu eleştirirken Fenerbahçe'nin işinin zor olacağını söyledi. Çakar "Glasgow Rangers bizim ligimizde Beşiktaş ve Trabzonspor kadar bile bir takım değil. Kasımpaşa, Göztepe gibi bir takım. Geldi sana üç attı iki tane daha attı. İkisi de on santimle sayılmadı. Haftaya Glasgow'da oynayacaksın. Kolay görünmüyor. Yediğin goller skandal.

"MOURINHO'NUN ENSESİ VE SIRTI KALKMIŞTI"

Şimdi Mourinho efendi konuş bakalım. Mourinho gelmişti ara gaza rakip olamadı Zaragoza derler. Mesih Mourinho’nun ensesi ve sırtı kalkmıştı. Allah sırtını da ensesini de indirdi." ifadelerini kullandı.