Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri

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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir şekilde eleştirdi.

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında iki puan kaybetmesinin ardından Jose Mourinho eleştirilerin odak noktası oldu. Portekizli teknik adam yorumcu Ahmet Çakar'ın tepkisi çekti.

"MOURINHO KÖTÜ İNSAN"

Çakar "Mourinho kötü bir insan. Kötü insanı Allah da cezalandırır. Mourinho diye büyüttünüz. Fenerbahçe’nin bu hale gelmesinin başarısızlığın baş müsebbibi kötüye kötü diyemeyen yönetim yalakası menfaatçi fener medyasıdır. Başkanın yanına çöreklenen şirin gözükmeye çalışanlardır. Kral çıplak diyemeyen fenerli yorumcular, gazeteciler, muhabirlerdir." ifadelerini kullandı.

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