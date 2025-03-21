Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya İrfan Can Kahveci sorgulaması

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı konuk etti. Ay yıldızlılar ev sahibi olduğu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Maçta üçüncü golü Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci kaydetti. Yorumcu Ahmet Çakar kendi takımında az süre alan Kahveci'nin golünde Türk futbolunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

TÜRK FUTBOLUNUN SORGULANMASI GEREKEN GOL

Çakar "Türk futbolunun sorgulaması gereken bir gol atıldı. Kerem'in göğsüyle yumuşatıp, İrfan Can'ın attığı harika gol. Burada tartışılması gereken Fenerbahçe'nin geçen sezon en iyilerinden biri olan İrfan Can'ın Fenerbahçe'de hemen hemen hiçbir süre almıyor olması."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'dan bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamazken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.