Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Hatayspor maçının ardından Jose Mourinho'ya sert sözler söyledi.

Fenerbahçe sezonun son deplasmanında Hatay'a konuk oldu. Maçta öne geçen sarı lacivertliler küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından Ahmet Çakar Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya yüklendi.

"MOURINHO BÜYÜK TERBİYESİZMİŞ"

Çakar "Mourinho… Hani böyle kasabaya bir adam gelir. Kasabaya… Kasabadaki herkesin kimyası bozulur. Namuslu kadınlar namussuzlaşır, beyefendi adamlar itleşir, yaramaz olmayan çocuklar yaramazlaşır. Kediler, köpekler, millet birbirini ısırmaya başlar. Kasabanın kabusu gibi bir herif… Ulan, hakikaten büyük terbiyesizmiş Mourinho be! Büyük terbiyesizmiş… Sadece oynatmadığı futbol, yaptığı saha dışı rezillikler değil; kendini kovdurmak için bir pantolonunu indirmediği kaldı." ifadelerini kullandı.

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