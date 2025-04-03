Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi.

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Bu nedenle basın toplantısına katılamayan Portekizli çalıştırıcı, stadı erken terk etti.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT SÖZLER

Olayın ardından eski hakem Ahmet Çakar "Mourinho sen artık sadece Ağlak değil tacizci Mourinhosun. Hem de arkadan gelip saldıran Fordçu ve tacizci bir elemansın. Mourinho bu gece yaptığı rezillikle kendi sonunu getirmiştir önce maymun dedi şimdi burnunu sıktı okan hoca yere düştü ve Fenerbahçe’nin hocası olarak bu herif kalmaya devam edecekse bize yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.