Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya yaylım ateş

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya sert sözlerle yüklendi.

"MOURINHO OĞLUM SEN BİTTİN"

Ahmet Çakar "Mourinho bittin oğlum sen bittin. Bir zamanlar efsaneydin ama yoksun artık. Bu dakikadan sonra gideceğin yer Al-Ittıhad, Al-Saad ... Tekrar Premier Lig’e, Arsenal’e Barcelona’ya, Milan’a falan gidemezsin…" Fenerbahçe gibi kollanmazsın. Bu adam çok büyük hoca diyorlar ondan daha mı iyi bileceksin diyorlar değilmi Ben Mourinho da daha iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.