Ahmet Çakar Mourinho'yu EYT'li ilan etti

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Tüpraş Stadyumu’ndaki maçta siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Atılan golden hemen sonra maça dair bir yorum yapan yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’yu sert dille eleştirdi.

AHMET ÇAKAR TOPA TUTTU

Mourinho’yu emeklilere benzeten Çakar, “Dakika 75, Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kenarda yaşlı yakışıklı bir adam oturuyor. Sadece seyrediyor tıpkı yazlık sinemaya gitmiş yaşlı emekliler gibi, adı Jose Mourinho, bu zamana kadar Fenerbahçe’ye katkısı sıfır” İfadelerini kullandı.

Çakar maçtan sonra yaptığı paylaşımda ise “Bu EYT’li Mourinho’dan kimseye bir hayır gelmez” Dedi.