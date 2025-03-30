Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a sert sözler

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Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a sert sözler

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin sorumluluğunu Okan Buruk'a yükledi.

Galatasaray zirve yarışında Beşiktaş'a 2-1 kaybederek yara alırken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar mağlubiyetin sorumlusunu Okan Buruk olarak gösterdi.

OKAN BURUK REZİL RÜSVA OLDU

Çakar "Bu mağlubiyetin sorumlusu Okan Buruk'tur. Morata ve Osimhen beraber oynamaz dedik oynattı. Galatasaray 10 kişi kalınca Morata'yı çıkartıp orta sahayı güçlendirmedi. Rezil rüsva oldu. Muslera yememesi gereken golleri yedi kapattığı köşeden. Beşiktaş öyle ahım şahım oynamadı. Galatasaray ve şampiyonluk yarışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

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