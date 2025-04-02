Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe - Galatasaray yorumu

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Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe - Galatasaray yorumu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. İlk yarının son anlarında Talisca’nın, ceza sahasına girerek orta-şut karışımı vuruşunda Szymanski topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR çizgi çekerek pozisyona gol kararı verdi.

"RİVA'DA MONTAJLADILAR"

Bu kararın ardından Ahmet Çakar paylaşımında "Günah yuvası riva‘da tuhaf şeyler oluyor. Fenerbahçe’nin attığı gol bence Osay ya ben körüm ya da pozisyonu bir şekilde riva’da var odasında istedikleri gibi montajdılar." ifadelerini kullandı.

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