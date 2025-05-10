Ahmet Çakar'dan olay sözler

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılıları eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi.

"AKSİNİ SÖYLEYEN YA EŞEKTİR YA APTALDIR"

Çakar "Galatasaray, önümüzdeki yılın şampiyonluğunu da ilan etti. Niye? Osimhen'in gideceğini söylüyorum ama hazır takım var. Morata'nın attığı gol, yaptığı hareketler, daha önce girip girip gol atmasıyla 1. santrfor olabileceğini kanıtladığı gibi ki zaten aksini söyleyen ya eşektir ya aptaldır. Morata kim? Avrupa Şampiyonu İspanya'nın 1. santrforu... Icardi de geliyor. Hiç oyuncu alma.

"ALİ KOÇ'UN YERİNDE OLSAM BIRAKIR GİDERİM"

Bugün Ali Koç’un yerinde olsam yemin billah şu tabloyu gördükten sonra beyler seçim yapalım bana bye bye der giderim çünkü önümüzdeki yıl da Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti" ifadelerini kullandı