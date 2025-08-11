Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Çakar sosyal medya hesabından "Beyaz Futbol başladık. Bence şampiyon Galatasaray gibi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN YEDEKLERİ FENERBAHÇE'DE BANKO OYNAR"

Çakar programda ise "Galatasaray en yakın rakibine 15 puan fark atarak şampiyon olur. 2. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir olabilir. Sane'yi, Osimhen'i getirebiliyorsun. Zaniolo kenarda. Galatasaray'ın yedekleri Fenerbahçe'de banko oynar" dedi.

Çakar ayrıca "Archie Brown , Jhon Duran, Semedo Skriniarı bu dördünü topla Sane ile Osimhen toplamının sol bacağının baş parmağı olmaz..." şeklinde konuştu.

Galatasaray sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı Gaziantep FK karşısında 3-0'lık farklı bir skor almış ve oynadığı oyun ile beğeni kazanmıştı.