Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Galatasaray mı Fenerbahçe mi

Trendyol Süper Lig'in bitimine az bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sürüyor. Sarı kırmızılı takım kalan 5 maç öncesi ezeli rakibinde 5 puan önde bulunmanın avantajını yaşıyor.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Ahmet Çakar şampiyonluk tahmini yaparken maçları tek tek analiz etti. Çakar "Galatasaray Sivas'ı yener, Trabzon'a kaybeder, Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe ile berabere kalır. Başakşehir'i yener.

Fenerbahçe tahmininde ise Beşiktaş'ı yener. Başakşehir, Eyüp, Hatayspor ve Konyaspor'u yener. Yani Fenerbahçe şampiyon olur." ifadelerini kullandı.