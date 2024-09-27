Ahmet Çakar'dan Serhat Akın'ı vuranlar hakkında flaş iddia

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın dün akşam oynanan Avrupa Ligi maçlarının ardından katıldığı programın çıkışında saldırıya uğradı.

Serhat Akın stüdyoyu terk ettiği sırada motosikletle gelen maskeli 2 şahıs Serhat Akın’a 3 el ateş ederek ayağından vurdu.

Uğradığı saldırının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" dedi.

Serhat Akın’a yapılan bu saldırı sonrası spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken Ahmet Çakar’dan flaş ifadeler geldi.

"ASIL OLAN AZMETTİRİCİDİR"

Saldırganların birileri tarafından azmettirildiğini söyleyen Ahmet Çakar, "Geçmiş olsun Serhat kardeşim. Sakın sinme sakın korkma sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" sözlerini sarf etti.

"SENİNKİLER YAKALANACAK"

Kendisinin 20 sene önce uğradığı saldırıyı hatırlatan Ahmet Çaka, "20 sene önce ben de belimden ve karnımda beş tane yemiştim. Beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

25 Şubat 2004’te doktorluk yaptığı sağlık ocağından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Çakar’ın vücuduna 5 adet mermi isabet etmişti. Saatlerce ameliyat edilen Çakar doktorların yoğun çabası sonrası hayatta kalmıştı.

TFF'DEN KINAMA

Öte Yandan Türkiye Futbol Federasyonu'da (TFF) Serhat Akın'a yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "A Millî Takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Serhat Akın'ın eski kulübü Fenerbahçe ise açıklamasında, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" dedi