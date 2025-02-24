Ahmet Çakar'dan Slavko Vincic iddiası

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic hakkında eski hakem Ahmet Çakar önemli bir iddia ile gündeme geldi. Çakar Slavko Vincic'in arka adelesinde bir çekme olduğunu tedavi gördüğünü söyledi.

VINCIC TEDAVİ GÖRÜYOR

Çakar "Slavko Vincic'in arka adelesinde bir çekme var. Masaj tedavisi ve adelesine ufak kortizon iğne tedavisi görüyor. Arka adale tehlikelidir ani bir deparda yırtılabilir. Şu an Vincic'in masaj ve ufak iğne arka adeledeki ödem alınabilir" ifadelerini kullandı.

Derbinin 4. hakemi olarak Kadir Sağlam görevlendirilmişti.