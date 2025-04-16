Ahmet Çakar'dan Süper Lig maç tahminleri

Süper Lig'in son 7 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sürüyor.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar bu hafta Süper Lig'de oynanacak maçları yorumlarken Galatasaray - Bodrumspor maçında tuhaf şeylerin olabileceğini söyledi.

"BİR KOKU GELİYOR ORDAN"

Çakar "Bu hafta sonu çok tuhaf şeyler olacak! Trabzonspor Adana Demirspor karşısında handikaplı kazanır. Göztepe kazanır veya berabere. Galatasaray - Bodrumspor ve Fenerbahçe - Kayserispor mutlak favorilerin görüldüğü maçlar. Sanki bu Galatasaray - Bodrum maçında bir sıkıntı var. Bir koku geliyor oradan" ifadelerini kullandı.