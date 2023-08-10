Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında Ahmet Çakar'dan gündem yaratan Bylock iddiası! Büyük savaş başladı. Hiçbir şey gizli kalmıyor.

Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver

Editör: Hamza Özalkuş

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye savaş açtı. Büyükekşi'nin FETÖ terör örgütünün haberleşme aracı Bylock'u telefonuna indirdiğini açıklayan Ahmet Çakar "Elinden geleni ardına koyma Büyükekşi. Çünkü ben koymayacam" diyerek meydan okudu.

BTV'deki programında gündem yaratan açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar'ın açıklamarı şöyle:

Sen kimsin be Mehmet Büyükekşi her tarafın ekşi olsa ne olur tatlı olsa ne olur. Sen önce Türkiye’ye Bylock’u telefonuna niye indirdiğinin hesabını ver zannetme ki bu iş burada bitecek. Bilirsin ki operalarda şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez.

Büyükekşi ama burada ama beyaz futboldaki bütün programlarda sana bunu Türk milleti adına sorucam sen hangi saikle hangi gerekçeyle telefonuna Bylock’u indirdin? Sen bırak bizimle aşık atmayı biz istediğimiz gibi konuşuruz sadece Allah’a ve Türk kanunlarına hesap veririz.

"ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA"

Vallah sana bir şey söyleyeyim mi? Gideri yapayım mı? Elinden geleni ardına koyma Büyükekşi çünkü ben koymayacam her programda sana Bylock’u neden ikinci telefonuna indirdiğini sana sorucam. Türk milleti adına sorucam. Kaçamayacaksın savcılık açısından bir problem yok güzel olmayabilir. Ben şimdi Türk milleti adına soruyorum Bylock Maçkolik değildir Google’a girersin yüklersin. Bylock Garanti bankası Akbank’ın internet şubesi gibi değildir girersin yüklersin.

"BYLOCK'U NEDEN YÜKLEDİN"

Herkes dünya üzerinde yükleyebilir Bylock’u yükleyemezsin. Bylock’u bir örgüt operasyonu sonucu sana gönderilen şifreler ve giriş kodları ile yüklenir. Sen Mehmet Büyükekşi 15 Temmuz hain darbe girişiminde Bylock’u indirdiği için hapse giren insanlar dururken sen hangi akılla hangi nedenle bu Bylock’u telefonuna yükledin. Sen bırak bizimle uğraşmayı ben istediğim gibi konuşurum sana da hesap vermem Türk kanunlarına hesap veririm Allah’a ve kendi ecdadıma hesap veririm.

"GÖRÜŞECEĞİZ"

Sen kimsin ya RTÜK başkanı mısın? Mahkeme başkanı mısın? Bana sor mesela Vakıfbank’ı niye yükledin diye maaşım oraya yatıyor o yüzden yükledim. Ama sen Bylock’u niye yüklediğinin açıklamasını yapamadığın gibi utanmadan ve sıkılmadan senin adına çok üzülüyorum sözüm ona RTÜK başkanlığına soyuldun ha görüşeceğiz Büyükekşi.

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