Ahmet Çakar'dan TFF'ye tepki

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Ahmet Çakar'dan TFF'ye tepki

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Türkiye Futbol Federasyonu'na hakem kararı konusunda tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında Sloven hakem Slavko Vincic'i getirmişti. Ancak TFF kulüplerin yabancı hakem taleplerine rağmen sezon sonuna kadar Türk hakemlerle devam edecek.

"ÇİFTE STANDARTA BULANMIŞ BİR FEDERASYON"

Bu durumun ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar tepki gösterdi. Çakar "TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yabancı hakem getirmedikleri takdirde TFF'yi en masum ifadeyle çifte standarta bulanmış bir Federasyon olarak yorumlayacağım" ifadelerini kullandı.

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