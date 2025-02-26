Ahmet Çakar’dan veda paylaşımı: Hakkını helal et

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar’dan veda paylaşımı: Hakkını helal et

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar’ın sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Çakar’ın Ertem Şener’e “Hakkını helal et” demesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar’dan kafaları karıştıran paylaşım geldi. Çakar, yorumculuk yaptığı ‘Derin Futbol’ programının sunucusu Ertem Şener’in fotoğrafını paylaşarak “Güle güle kardeşim hakkını helal et lütfen” dedi.

Çakar’ın bu paylaşımı hem sosyal medya takipçilerinin hem de programın izleyicilerinin kafalarında soru işaretlerine neden oldu.

Paylaşımın ardından akıllara Ertem Şener programdan mı ayrılacak sorusu gelirken, Ertem Şener cephesinden ya da programın yayınlandığı kanaldan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan bu sessizlik sonrası ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı da merak konusu oldu.

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