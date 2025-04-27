Ahmet Çakar'dan Victor Osimhen'e övgü

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Ahmet Çakar'dan Victor Osimhen'e övgü

Eski hakem Ahmet Çakar Eyüpspor - Galatasaray maçı sonrasında değerlendirme yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerken Osimhen'in golü dikkat çekti.

"OSIMHEN İNSAN FALAN DEĞİL"

Osimhen topu Caner Erkin'in üstünden aşırtırken şaşkınlık yarattı. Ahmet Çakar pozisyonu değerlendirirken "Ronaldo’nun kafayla rekor kırdığı yükseklikten bacağıyla topu alıyor, insan falan değil bu adam." dedi. Çakar ayrıca "Seneye kadroya bak diyelim ki Victor Osimhen kaldı. Morata kaldı Icardi’de form tuttu. Böyle bir forvet hattı; Real Madrid’de yok, Inter’de yok.." diyerek sarı kırmızılı takımın hücum oyuncularını övdü.

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