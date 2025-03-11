Ahmet Çakar'dan yabancı hakem isyanı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan yabancı hakem isyanı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Derin Futbol programında yabancı hakem konusunda açıklamalar yaptı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yabancı hakem konusunda iktidar veya sayın Cumhurbaşkanının değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izin vermediğini söyledi.

Çakar "Yukarısı yabancı hakeme izin vermedi. Yukarısı derken iktidar değil 1000 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti aklı yabancı hakem olayının önünü kesmiştir kimse kimseyi kandırmasın. İbrahim Hacıosmanoğlu istediği kadar yabancı hakem desin yukarısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayın cumhurbaşkanı veya iktidarı demiyorum. Bizde yalayıp yutacağız." dedi.

YABANCI HAKEME İZİN VERİLMİYOR

Çakar ayrıca "Yabancı doktor var. Yabancı mühendis var. Yabancı antrenör var ama yabancı hakim, savcı yok. Yabancı hakim ve savcı olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti yabancı hakem olmasına izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

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