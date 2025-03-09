Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a övgü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a övgüler yağdırdı.

"MÜKEMMEL MAÇ YÖNETTİ"

Ahmet Çakar "Fenerbahçe de Galatasaray da iyi alıştı Türk Hakemleri tarafından şımartılmaya. Bu akşam Yasin Kol bir iki ufak hata dışında mükemmel maç yönetti. Taviz vermedi, az bile yaptı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A 7 SARI 1 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Hakem Yasin Kol Alanyaspor karşısında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper, Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Ahmed Kutucu'ya sarı kart gösterirken Günay Güvenç'e ise devre arasında kırmızı kart gösterdi.