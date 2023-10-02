Ahmet Çakar'ın iddiası Fenerbahçelileri çileden çıkardı: Büyükekşi Fenerbahçe lehine hatada küplere biniyor

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'ın iddiası Fenerbahçelileri çileden çıkardı: Büyükekşi Fenerbahçe lehine hatada küplere biniyor

Editör: Hamza Özalkuş

Ahmet Çakar, dün gece yayınlanan Beyaz TV'deki Beyaz Spor programında çarpıcı iddialarda bulundu.
Olay yaratacak açıklamalar yapan Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş sözler söyledi.

''FENERBAHÇE LEHİNE HAKEM HATASI OLUNCA KÜPLERE BİNİYOR''
Ahmet Çakar programda yaptığı açıklamada, "Lale Orta MHK'sindeki bir üye benimle yemek yemek istedi. Kabul ettim. Şunu dedi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olunca küplere biniyor. Maçı da söylüyorum. Geçen sene Başakşehir 1-2 Fenerbahçe.

Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. Diğer takımlar lehine hata yapıldığında ise küplere biniyormuş herkese bağırıyormuş. TFF içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana saate bana söyleyen kişiye kadar açıklarım.'' ifadelerini kullandı.

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