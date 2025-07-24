Bundesliga ekibi Köln’ün kadrosuna katmak istediği Ahmetcan Kaplan’ın transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

KÖLN-AJAX HATTINDA PÜRÜZ

Alman ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan genç savunmacının yeni adresi netleşmeden önce kulüplerin bonservis pazarlığında sorun çıktı.

AJAX 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ahmetcan Kaplan’ın bonservisini elinde bulunduran Ajax ile Köln arasında henüz bir mutabakat sağlanamadı. Hollanda kulübünün 6 milyon Euro talep ettiği, ancak bu rakamın Köln cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi.

KÖLN GERİ ADIM ATABİLİR

Eğer Ajax, bonservis bedelinde indirime gitmezse Köln’ün transferden tamamen çekilebileceği ifade ediliyor. Ahmetcan Kaplan cephesinden ise bekleyiş sürüyor.