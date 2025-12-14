Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik araştırmacı gazeteci Serdar Akinan’ın gündemi sarsan son videosunu izleme çağrısı yaptı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, Serdar Akinan’ın videosunu “tarihi youtube paylaşımı” olarak tanımlayan Ahmet Çelik, “Lütfen izleyin ve RT” yapın dedi.

İzlenme rekorları kıran “Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı operasyonun devamında kimler var?” başlıklı videosuyla dikkatleri üzerine çeken Serdar Akinan önümüzdeki süreçte yaşanacaklara dair çarpıcı bilgilere yer verdi.

Bu tür operasyonlarla ülkeyi dizayn etmek isteyen güçlerin elinde 4500 kişilik bir isim listesi bulunduğunu vurgulayan Serdar Akinan, “Mehmet Akif Ersoy bunların arasında toplu iğnenin başı kadar bile yer kaplamaz” diyerek operasyonun devasa boyutuna dikkat çekti. Uygulamaya sokulan süreçte “salam politikası” izleneceğini kaydeden Serdar Akinan, “Mehmet Akif Ersoy bu salamın sadece ince kesilmiş bir dilimi. Salam dilinmeye devam ettikçe yer yerinden oynayacak, ve sonuna kadar dilimlenecek” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin her anlamda çok zor bir sürecin içinden geçmekte olduğunu vurgulayan Serdar Akinan, bir korku ikliminin hakim kılındığı ülkede halkın “korkma hakkı”na sahip çıkıp bu yolda mücadele etmesini istedi.