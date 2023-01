İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik Sinan Ateş'i öldürenlerin merkezini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi kurucusu, imtiyaz sahibi Çelik, Türkiye’yi sarsan Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.



“SİCİLİ KABARIK MERKEZ YENİ ORTAYA ÇIKMADI”

“Sinan Ateş’e pusu kurduran, çetelere katledilmesi için talimat veren irade ve merkez yeni ortaya çıkmış değildir.” diyen Çelik, “Bu bozuk sicili kabarık merkez, Yeniçağ Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi olarak bana sayısız saldırı düzenleyip katletmek isteyen, yazarlarımız; İsrafil Kumbasar, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Murat İde ve Orhan Uğuroğlu’nu hedef alan saldırıları organize edip gazetemiz önünde miting yapan, gazetemize baskınlar düzenleyen merkezdir.” dedi.



“BİZ HER GÜN GÜÇLENEREK YAYIN HAYATINA DEVAM EDİYORUZ”

Yeniçağ’ı saldırılarıyla susturamadıklarını, kahpe pusularıyla öldüremediklerini belirten Ahmet Çelik, “Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek yayın hayatına devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



“TARİHİN SAYFALARINA KARA BİR LEKE OLARAK YERLEŞECEKLER”

Söz konusu merkezi “şer odağı” olarak tarif eden ve gönüllerde tasfiye olduğunu belirten Çelik, “Nefret edilen iğrenç eylemleriyle fiili olarak da tasfiye olup yakın zamanda tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır.” diyerek paylaşımını noktaladı.







ÇOK SAYIDA DESTEK GELDİ: YİĞİT YEZİT’TEN KORKMAZ

Çelik’in paylaşımı yüzlerce beğeni alırken çok sayıda da destek paylaşımı geldi.



Çelik’in bir takipçisi, “Doğru haber yazan, kalemini satmayan Yeniçağ gazetesi gönüllüsü olmak gurur verici.” derken bir başka takipçisi de “Bir Yeniçağ üyesi olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.







“Mızrak çuvala sığmıyor artık kıymetli vekilim.” ve “Yiğit Yezit’ten korkmaz vekilim, varsın topyekün gelsinler. Bir ölür bin diriliriz.” paylaşımları da dikkat çekti.



Diğer yorumlar ise şöyle:

“Yeniçağ ve partimiz el ele birlik ve beraberlik içindedir. Davalarına inanmış tek yürek olarak yolumuzdan kimsenin döndürmek haddi olamaz. Kötü niyetli zihniyetlerin helak olması dileğiyle her daim yanınızdayız.”







“Düşünce sahibine aittir, bir insanın için de beslediği olumlu veya olumsuz her eylem bir gün kendini bulacaktır ilâhi adalet elbet bir gün tecelli olur. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, her an ölecekmiş gibide yaşa demiş atalarımız, saygılarımla.”







“Sinan'ın ateşi hepsini yakacak inşallah...”







“Olanlar yıllarımızı verdiğimiz ülkücü hareket davamız olan MHP’ye oldu. Kapısına resmen kilit vuruldu. AKP Genel Merkezi’ne nakillerini de aldırsalar da biz de bu vasıfsız insanlardan kurtulsak.”



