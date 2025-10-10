YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın köklü eğitim kurumlarından Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi, hem akademik başarıları hem de kültürel etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda okulun değerli mezunlarından Doç. Dr. Mahmut Ulu, öğrencilerle buluşarak “Kalp Süvarileri – Yunus Emre’de Peygamber Sevdası” başlıklı bir konferans gerçekleştirdi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve idareciler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Doç. Dr. Ulu, Türk-İslam düşünce geleneği içerisinde Yunus Emre’nin sevgi, merhamet ve peygamber sevgisini merkeze alan yaklaşımını örneklerle anlattı. Gençlerin, çağın zorluklarına rağmen bu değerleri yaşatmasının önemine değinen Ulu, “Kalp süvarileri, gönül dünyasını fetheden insanlardır; Yunus Emre bu süvarilerin en güzel örneklerinden biridir.” sözleriyle öğrencileri derinden etkiledi.

Etkinliğin sonunda Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mustafa Narin, okulun kendi mezunlarını akademik ve kültürel başarılarla yeniden ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Narin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi olarak; gururla ifade ettiğimiz liseden öğrencimiz Doç. Dr. Mahmut Ulu tarafından okulumuzda ‘Kalp Süvarileri – Yunus Emre’de Peygamber Sevdası’ konulu konferans verildi. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum.”

Program sonunda öğrenciler, Ulu’ya sorular yönelterek fikir alışverişinde bulundu. Okul yönetimi tarafından Doç. Dr. Mahmut Ulu’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.