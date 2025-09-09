Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nden 2025-2026 eğitim öğretim yılına coşkulu başlangıç

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın köklü eğitim kurumlarından Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle “merhaba” dedi. Hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin katılımıyla gerçekleşen açılış programı, coşkulu anlara sahne oldu.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİDEN ANLAMLI AÇILIŞ

Törenin açılış konuşmasını, geçtiğimiz yıl okuldan mezun olup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Mahir Efe Kurt yaptı. Kendi lise yıllarına duyduğu özlemi ve gençlere olan inancını dile getiren Kurt, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar… 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun, okulumuza hoş geldiniz. Bugün burada bulunmaktan gurur duyuyorum, 13 yaşındaki Mahir Efe’nin bir hayalini gerçekleştiriyorum.”

Genç hukukçu adayı, hayatın ancak hayaller, azim ve kararlılıkla anlam bulacağını ifade ederek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bazen kendimiz için pes ettiğimiz yollarda ailemiz ve bizi sevenler için devam etmeliyiz.”

“ÖZÜNÜZDE BULUNAN O GİZLİ HAZİNELERİN FARKINA VARIN.”

“Başarılı bir kariyer planının yanında en büyük amaçlarımızdan biri de iyi insan olmaktır.”

Konuşmasının sonunda okuluna ve öğretmenlerine teşekkür eden Kurt, “Bugün burada benim son günüm… Karakterimin oluştuğu, aile samimiyetini hissettiğim bu güzel yere minnettarım” diyerek salonda duygusal anlar yaşattı.

OKUL MÜDÜRÜ MUSTAFA NARİN: “GENÇLER, TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİ”

Programda kürsüye çıkan Okul Müdürü Mustafa Narin, öğrenci ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Müdür Narin, “Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığını bilen bir anlayışla huzurunuzdayım” sözleriyle başladığı konuşmasında hem öğrencilere hem de velilere mesajlar verdi.

Öğrencilere seslenen Narin, “Sizleri; soran, sorgulayan, eleştiren, iyiden-doğrudan-güzelden yana tavır koyabilen, sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirmek en büyük idealimizdir” dedi.

Velilere de ayrı bir parantez açan okul müdürü, eğitimdeki sorumluluk dengesini şu sözlerle aktardı:

“Okul-Aile ve Çevre eşkenar üçgendir. Bu sorumluluğun %33’ü okulun, %33’ü ailenin, %33’ü çevrenindir. Öğrencilerimizin başarısı için bu üçgenin sağlam kurulması şarttır.”

“TOST YİYEN, TEST ÇÖZEN NESİL YETİŞİYOR”

Narin konuşmasında toplumsal değişime ve gençler üzerindeki baskılara da dikkat çekti:

“Ne yazık ki günümüzde çoğunluğu ‘tost yiyen, test çözen’, hafta sonları dershaneye giden, büyüğe saygıyı unutan, sosyal medya bağımlısı bir gençlik profiliyle karşı karşıyayız.”

“Bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak yönünden eğitmemek, toplumun başına bela yetiştirmektir.” (Teodor Roosevelt)

“ECDADIMIZDAN İBRET ALMALIYIZ”

Müdür Narin, konuşmasının ilerleyen bölümünde tarihî şahsiyetlerden örnekler vererek gençlere milli ve manevi değerleri hatırlattı:

“Hz. Muhammed’den, Oğuz Kağan’dan, Mevlana’dan, Hacı Bektaşi Veli’den, Fatih’ten, Yavuz’dan, Sultan II. Abdülhamid’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, Seyit Onbaşı’dan, Kara Fatma’dan, Mehmet Akif Ersoy’dan, Ömer Halisdemir’den ibret almalıyız. Onların fikirleri, kahramanlıkları, bayrak sevdaları bizlere rehber olmalıdır.”

“EĞİTİMDİR Kİ BİR MİLLETİ…”

Konuşmasının finalinde Mustafa Narin, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözüne atıf yaptı:

“Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Ve ekledi:

“Yeni eğitim-öğretim yılımızın öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak…”