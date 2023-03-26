26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı

Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı

Fenerbahçe'nin AŞ'sinde bağımsız yönetici olarak görev yapan Ahmet Ceyhan Hancıoğlu'nun, Galatasaray kadın voleybol takımının ana sponsoru HDI Sigorta'nın Genel Müdürü olduğu öğrenildi

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:33
Takip Et

Ahmet Ceyhan Hancıoğlu hakkında flaş detay

Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
+
Aa
-

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe’nin 29 Mart'ta yapılacak Futbol AŞ’sinde ilginç bir görevlendirme yapılacak. O isim de bağımsız üye olarak görev yapan ve Fenerbahçe’de önemli kararların alınmasında oy sahibi olan Ahmet Ceyhan Hancıoğlu olacak. 
Hancıoğlu aynı zamanda HDI Sigorta Genel Müdürü. 
Hancıoğlu sıkı bir Galatasaraylı olarak biliniyor. Ayrıca Mustafa Cengiz döneminde başlattığı HDI Sigorta Galatasaray kadın voleybol takımı sponsorluğunu da sürdürüyor.

Ahmet Ceyhan Hancıoğlu kimdir?

1967 yılında İstanbul'da doğan Ceyhan Hancıoğlu, Saint Michel Fransız Lisesi'nden sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Sigortacılık yaşamına 1990 yılında AGF Garanti Sigorta'da başlayan Hancıoğlu, 1997 yılından itibaren sırasıyla Emek Sigorta, Kapital Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Şeker Sigorta ve Güven Sigorta'da farklı pozisyonlarda görev almıştır.

2007 yılında Finans Sigorta'da Teknik ve Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Hancıoğlu, 2008 yılında Ergo İsviçre Sigorta Emeklilik ve Hayat, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı'nı üstlenmiştir. 2009 yılında HDI Sigorta'ya Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hancıoğlu, sonrasında Strateji Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.

Hancıoğlu, 2013 yılından itibaren HDI Sigorta'nın Genel Müdürüdür.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
2
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
4
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
5
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
7
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.