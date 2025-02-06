Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Osmaniye'yi ziyaret etti

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Osmaniye'ye giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Konteyner kentte hala bu kadar insanın yaşadığını düşünmemiştim" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Osmaniye’de konteyner kentte depremzedelerin evine misafir oldu. "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" diyen Davutoğlu, "Konteyner kentte hala bu kadar insanın yaşadığını düşünmemiştim" dedi. Gittiği konteyner kentte vatandaşın evine misafir olan Davutoğlu vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Davutoğlu'na yaşadıkları sıkıntıları anlatan Ayşe Oğuz adlı vatandaş, "Bizlere mesajlar geldi. Elektrik ve su aboneliği almamız gerektiğini söylediler. Burada işsiz olan nice insanlar var. Bunu karşılayamayacak olan vatandaşlar var. Bu ayın 10'una kadar süre tanındı. Ondan sonrası için yasal sürecin devreye gireceğini söylediler. Ben işsizim. Sırtımda tümör var ben nasıl karşılayacağım bunu" dedi. Davutoğlu, bu işi mutlaka araştıracağını belirterek, "Hak sahibi olmasa da depremzede bu insanlar. Sizler mağdur olduğunuz için buradasınız. İmkanınız olsa ev tutarsınız. Sizlerin derdi bizim derdimiz. Bugün sabah meclisteydim ve konuştum. Ben tekrar bu durumu gündeme getireceğim ve gerekli yerlere mutlaka söyleyeceğim" ifadesini kullandı.

"KİRACIYSANIZ ALLAH BELANIZI VERSİN DİYOLAR"

Engelli çocuğuna tek başına baktığını söyleyen Aysel isimli vatandaş, "Ben çocuğumun hem annesi hem babasıyım. Burda kalıyoruz. Depremden önce çok güzel bir hayatımız vardı. Bakım aylığı alıyordum. Ev kirama, elektriğime, suyuma yetiyordu. Garibandım ama kendi yağımda kavruluyordum. İki yıldır konteynerde kalıyoruz. Yeter ya bize ev verin. Burayı bedava versinler yine istemiyorum. Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Benim psikolojim bozuldu. Ben 9 bin lira maaş alıyorum. Ben nasıl su sayacı elektrik sayacı taktırayım. Ben bunların faturasını nasıl ödeyeceğim. Biri bana bunu ne olur açıklasın. Evet önceden ödüyordum başım üstüne. Ama herşeyi iki yıl öncesine geri çevirin, o fiyatlar düşsün ben de o parayı vereyim ödeyeyim. Hem anne hem baba olarak mücadele ediyorum. Bana yapışık ikiz gibi gezen bir evladım var. Ben bügüne kadar kimseden birşey istemedim boyun eğmedim. Ama şuan tek istediğim kiracıyız ya Allah bize bir doğal afet göndermiş. Her şeyimiz yerle bir olmuş. Deprem konutlarından ne olur bize de verin. Benim Devletimin bir anneye ve çocuğuna verecek mutlaka bir evi vardır. Yine ben ödeyeyim. Bizi burdan alın ne olur. Kiracıysanız Allah belanızı versin diyorlar. Ben artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bugün buraya geldim. Belki derdimi anlarsınız anlatırsınız. Kümes kadar yeri olup da ev sahibi olanlar var. Hiç haketmediği halde TOKİ'de ev sahibi olanlar var. Gözlerimle gördüm. Bardağı bile kımıldamamış adama TOKİ'den daire vermişler" ifadesini kullandı.